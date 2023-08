Ferrari, Tributo è il dessert che omaggia Enzo e Modena

Il ristorante "Cavallino" di Maranallo è un luogo di culto per tanti appassionati di Ferrari, quasi al pari della fabbrica che si trova proprio davanti a esso. Il "Cavallino" è infatti il locale dove Enzo Ferrari amava andare a pranzo per rilassarsi e discutere di macchine e attualità davanti a un bel piatto tipico della tradizione emiliana. "Cavallino" che adesso è gestito da chef Massimo Bottura, che oltre a ristrutturare il posto ha anche rivoluzionato il menù in cui ha introdotto un dolce molto particolare: Tributo.