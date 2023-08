Hamilton e il futuro della F1: Red Bull, Ferrari e McLaren, la previsione

ROMA - La Red Bull sta dominando il Mondiale 2023 di Formula 1, anche se c'è chi dà il merito esclusivamente a Max Verstappen. In ogni caso, è una situazione che di certo non rende felice Lewis Hamilton, uno che nel Circus ha imposto la sua egemonia per anni. Proprio il britannico non pensa che in un prossimo futuro il campionato possa essere davvero più equilibrato: "Questi sono discorsi che sono sempre venuti fuori, anche quando era la Mercedes a dominare - le sue parole a "Channel 4" -. Ricordo quando battagliavamo contro la Ferrari e ricordo anni in cui avevamo del margine sui rivali. Certo, volevo vincere o comunque stare davanti per lottare, ma avere mezzo secondo sulla macchina dietro non è appagante, quello che vuoi davvero è una battaglia, perché alla fine le gare sono questo".