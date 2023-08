Roma, un folle terrorizza gli automobilisti: arrestato dalla Polizia

Non credevano ai propri occhi, gli automobilisti che a Roma , poco prima delle 7 di venerdì 18 agosto , sono stati testimoni di una vicenda che sembrava uscita da una scenggiatura di un film d'azione. Un uomo , infatti, evidentemente alterato, ha seminato il panico nel GRA , altezza uscita 15 La Rustica. Capelli lunghi e biondi, a petto nudo, l'individuo ha cominciato a saltare sulle auto incolonnate e ferme in mezzo al traffico con un masso in mano danneggiando i finestrini delle vetture. Ma è stato soltanto l'inizio.

Scatta il maxi inseguimento al camion

Gli automobilisti, presi dal panico, hanno atteso l'arrivo delle forze dell'ordine. Per scappare dalle autorità, l'uomo ha addirittura rubato un camion, ha preso l'uscita per la A24, si è diretto verso la tangenziale ed è entrato in città. La Polizia ha dispiegato ben 20 auto e un elicottero per riuscire a bloccare l'uomo in fuga. E così, è scattato un maxi inseguimento di un'ora e mezza per le strade della Capitale.

Arrestato nel quartiere Aurelio

I cittadini, shockati da ciò che stavano osservando con i propri occhi, hanno ripreso l'inseguimento con gli smartphone. Nel corso della fuga, il camion del fuggitivo ha speronato due auto della Polizia e una civile, senza per fortuna provocare feriti. Alla fine, gli agenti sono riusciti a fermare l'uomo in piazza Pio XI, nel quartiere Aurelio. Il protagonista di questa vicenda è stato quindi arrestato.

