Lo Cicero, terrore a Roma: “Vivo per miracolo”, incidente folle contromano

Venerdì di paura a Roma per Andrea Lo Cicero, ex rugbista della nazionale. Mentre percorreva la Cassia Bis, il “Barone” è rimasto coinvolto in un folle incidente causato da un’auto che procedeva contromano. Fortunatamente non sono registrate vittime, ma sono almeno tre i feriti, di uno in gravi condizioni. Nessuna conseguenza per Lo Cicero, che stava procedendo in moto ed è riuscito a divincolarsi tra le auto coinvolte, ma un grande spavento: “Vivi per miracolo, follia totale” ha scritto l’ex rugbista in un post su Facebook.