Sainz, resa Ferrari: "Non possiamo fare di più, dobbiamo accettarlo"

ROMA - La Ferrari nel 2023 difficilmente lotterà per vincere una gara in Formula 1 . Ad ammetterlo è Carlos Sainz , il cui miglior risultato è un quarto posto all'esordio stagionale in Bahrain, mentre i podi all'attivo rimangono zero. " L’inizio è stato frustrante - le sue parole a "Motorsport" -, quando ci siamo resi conto che la Red Bull era un grande passo avanti a noi e che sarebbe stato difficile lottare con loro. Penso che tutti ci aspettavamo che la macchina fosse più competitiva , che noi stessi fossimo più competitivi e il campo è diventato molto, molto ristretto".

Bandiera bianca

"Stiamo attraversando alti e bassi nei quali alcuni weekend puoi lottare per la terza posizione e in altri finisci ottavo, nel divario prestazionale significa che manca circa un decimo - ha aggiunto Sainz -. Ma il risultato finale sembra molto diverso in Ferrari quando ottiene una P3 o una P8. Dobbiamo solo accettare che questa è la lotta in cui ci troviamo. Se un fine settimana lottiamo per la quinta posizione e questo è il massimo che possiamo fare, dobbiamo essere consci di aver fatto con il potenziale che abbiamo quest’anno. Dobbiamo smettere di aspettarci una vittoria o un podio, concentrandoci sulla costanza".