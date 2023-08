F1, Stroll e la superiorità di Alonso: “Ha commesso pochissimi errori”

ROMA – Fernando Alonso prosegue la sua lunga carriera in Formula 1 e, anche in questa stagione, si è reso protagonista di eccezionali prestazioni a bordo dell’Aston Martin. Il pilota spagnolo, al termine dello scorso anno, ha compiuto una scelta coraggiosa lasciando l’Alpine per sposare questo nuovo progetto e ancora una volta i fatti hanno dimostrato che ci aveva visto lungo. Inoltre il confronto tra Alonso e il suo attuale compagno di squadra Lance Stroll è quasi impietoso, poiché il canadese non è mai riuscito a salire sul podio mentre per l’asturiano era un appuntamento fisso nelle prime tappe del Mondiale 2023. Anche lo stesso Stroll ha ammesso che lo spagnolo gli è superiore.