Ferrari, Shwartzman al posto di Sainz nelle FP1 di Zandvoort

ROMA - In Formula 1, come noto, il regolamento prevede che ogni team schieri un giovane pilota in almeno due sessioni di prove libere nel corso della stagione. Alcune squadre hanno già effettuato questa piccola sostituzione, mentre la Ferrari finora ancora non aveva soddisfatto le richieste del circus. Adesso per la Rossa di Maranello è tempo di dare spazio ad un giovane promettente che ha già ben figurato in Formula 2 come Robert Shwartzman: il russo, infatti, prenderà parte alla prima sessione di prove libere in occasione del Gran Premio d'Olanda 2023.