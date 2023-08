Ferrari, Vasseur indica la strada: "Qualifica molto importante in Olanda"

ROMA - E' tempo di tornare in pista per la Formula 1, che in questo fine settimana fa tappa a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda 2023. La Ferrari ha un chiaro obiettivo, ovvero quello di ripartire dal podio conquistato da Charles Leclerc in Belgio. Il team di Maranello ha avuto molto tempo per lavorare e adesso spera di raccogliere altri frutti, nonostante sia altamente improbabile pensare di poter impensierire il padrone di casa Max Verstappen, desideroso di centrare la sua nona vittoria consecutiva.