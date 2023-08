Furto d'auto e poi spesa al supermercato: beccato da un carabiniere

Passare inosservati dopo un furto? Non è quello che ha fatto il ladro di Marsala che, dopo aver rubato una vettura di lusso, ha deciso di mettervisi al volante per andare a fare la spesa . Peccato per lui che proprio nel parcheggio del supermercato sia stato notato da un carabiniere . Ecco cosa è successo.

Inseguito dai carabinieri

A Marsala, un carabiniere non in servizio nota fuori da un supermercato una lussuosa Mercedes. Un po’ troppo forse? Il militare ci aveva visto giusto, perché la vettura era stata rubata pochi giorni prima da un pregiudicato che, incurante di poter essere notato, l’aveva utilizzata per andare a fare la spesa. Il carabiniere allerta quindi i colleghi dell’Arma che poco dopo arrivano sul posto. Uscito dal supermercato, l’uomo vede la pattuglia e fugge subito a bordo dell’auto. L’inseguimento, però, non dura molto: il ladro scende dal mezzo e prosegue la fuga a piedi, facendo perdere le sue tracce tra le campagne della zona.

La Mercedes, comunque, è stata restituita al legittimo proprietario e gli agenti continuano la ricerca del pregiudicato.

L'Alfa Romeo gli passa sotto il naso: gliel'avevano rubata da poco!