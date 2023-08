F1, Magnussen e Hulkenberg rinnovano con Haas per il 2024

ROMA - Il mondiale di F1 è pronto a ripartire nel weekend con il Gran Premio d'Olanda dopo la sosta estiva, ma prima di scendere in pista è arrivata un'ufficialità importante: Haas, infatti, ha annunciato la conferma di Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg anche per il 2024. La scuderia americana, quindi, si affida ancora all'esperienza, strada intrapresa al termine della scorsa stagione quando è arrivata la separazione con l'ex Ferrari Mick Schumacher per richiamare proprio Hulkenberg. L'esperto tedesco ha ben figurato nella prima parte di stagione accedendo per ben sei volte al Q3 in qualifica, e facendo segnare il miglior risultato in gara per la Haas, con il settimo posto in Australia. Per Magnussen, invece, due decimi posti, uno in Arabia Saudita e uno a Miami.