Coppietta ruba batteria di una Fiat Panda per sfruttarne l'elettricità in casa

Un furto davvero assurdo è avvenuto nella notte tra le vie di Terni , più precisamente nella zona di via Di Vittorio. Una giovane coppia di fidanzati infatti ha rubato la batteria di una Fiat Panda per utilizzare l'elettricità all'interno di una loro casa. Le indagini sono partite dopo la denuncia in Questura della vittima del furto.

Alla ricerca disperata dell'elettricità

Le telecamere di sicurezza del condominio hanno catturato le immagini dei due ladri mentre agivano furtivamente nella notte a volto scoperto. La Polizia è riuscita così a identificare immediatamente i due giovani, già conosciuti alle Forze dell'Ordine. Secondo quanto riportato dalla Questura, i due giovani avevano intenzione di utilizzare la batteria dell'auto come fonte di corrente elettrica in casa propria. I due sono attualmente in libertà ma sono stati denunciati: l'uomo della coppia era già stato querelato per furto di un casco da moto.

