Ferrari, Sainz punta in alto: “Obiettivo è secondo posto nei costruttori”

ROMA - La F1 riparte da Zandvoort , dove la Ferrari si presenta con la speranza di dare continuità al weekend positivo di Spa. Un weekend, quello belga, macchiato dall'incidente che ha visto coinvolto Carlos Sainz , poi costretto al ritiro . In conferenza stampa, lo spagnolo ha parlato delle possibilità del Cavallino in Olanda, fissando anche l'obiettivo per la seconda parte di stagione: "Guardando la pista, dovrebbe essere una delle migliori per noi, ma è difficile fare previsioni anche perché i margini sono molti ristretti con Mercedes, McLaren e Aston Martin; due decimi in più o in meno possono voler dire una differenza di sette posizioni in griglia. Dobbiamo concentrarci su un weekend pulito e raggiungere il secondo posto nei costruttori, che è il nostro obiettivo anche e non è semplice da raggiungere ".

Sainz individua il problema della Ferrari

La Ferrari è stata frenata da continui problemi e dubbi, nella prima parte di stagione, con prestazioni spesso contrastanti: "Non è un segreto che quest’anno è mancata la costanza, è stato difficile prevedere dove potessimo andare veloci e dove no - ha sottolineato Sainz -. Questa imprevedibilità è il punto dove ci stiamo concentrando. Il problema di base della vettura lo abbiamo capito e fin da inizio stagione stiamo cercando di migliorarlo, ma ci sono altri fattori che stiamo cercando di capire e che non ci permettono di essere costanti da una settimana all’altra". Questi mesi saranno importanti non solo per la stagione in corso, ma anche per la prossima: "Lo spirito è quello di cercare di capire il più possibile sulla macchina di quest’anno e vedere cosa ci manca rispetto a un riferimento che è la Red Bull, cercando di migliorare la macchina per il 2024 passando anche molto tempo al simulatore. Vogliamo dare una svolta alla stagione facendo di tutto per metterci in una posizione migliore per l’anno prossimo", ha infatti concluso Sainz.