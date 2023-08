Ferrari, Leclerc e l’anomalia Red Bull: “Non era mai successo prima”

ROMA - L'Olanda sarà teatro del quattordicesimo round del mondiale F1, nonché quello che segna la ripresa dopo la sosta estiva. Si riparte da Zandvoort, casa di Max Verstappen, che con la Red Bull punta il terzo titolo consecutivo: un dominio assoluto, quello della scuderia di Milton Keynes, ma che rappresenta anche una sorta di anomalia, come ha sottolineato Charles Leclerc in conferenza stampa. "Siamo più vicini in qualifica rispetto a quanto si vedeva in passato - ha sottolineato il monegasco della Ferrari -. Di solito vediamo una scuderia dominare sia in qualifica che in gara, ma in questo caso, per qualche motivo, il gap è molto più ampio in gara che in qualifica".