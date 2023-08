Parigi, arriva il divieto monopattini: Lime pronta a ritirare la sua flotta

Parigi dice no ai monopattini , diventando la prima città ad apporre un divieto su di loro. Di conseguenza Lime , che è fra i leader principali del segmento, sta lavorando per toglierli dal suo servizio nella capitale francese ed ha già messo a punto e presentato un piano per il loro ritiro , un mese prima della scadenza del 1° settembre.

Oltre a rimettere in funzione i suoi scooter elettrici Gen4 e a lanciare l'offerta di biciclette elettriche self-service nella capitale, Lime ribadisce le sue ambizioni di accelerare in modo consistente l'adozione della mobilità dolce e, più in generale, di costruire un futuro in cui il trasporto sia condiviso, accessibile e privo di emissioni di carbonio.

I monopattini ad altre città europee

Lime si sta impegnando a eliminare piano piano i 5.000 monopattini della sua flotta in questo ultimo mese estivo. Per quanto riguarda la logistica, la flotta sarà trasportata al magazzino dell'azienda nell'Ile de France utilizzando furgoni elettrici di sua proprietà. Le operazioni di manutenzione saranno effettuate su tutti i monopattini elettrici a Parigi, prima che la flotta venga gradualmente riassegnata a diverse città europee dove la domanda degli utenti è in crescita.

Le quattro città selezionate comprendono:

L' area metropolitana di Lille , dove Lime ha recentemente vinto un bando per la manifestazione di interesse per sviluppare la mobilità dolce. 1.500 monopattini saranno distribuiti in decine di comuni.

, dove Lime ha recentemente vinto un bando per la manifestazione di interesse per sviluppare la mobilità dolce. 1.500 monopattini saranno distribuiti in decine di comuni. Copenaghen , dove Lime è già presente, diverse centinaia di veicoli si aggiungeranno alla flotta esistente.

, dove Lime è già presente, diverse centinaia di veicoli si aggiungeranno alla flotta esistente. Londra , dove Lime ha recentemente rinnovato il contratto con la città. Parte della flotta di Parigi sarà inviata lì per adeguarla agli standard britannici entro la fine dell'anno.

, dove Lime ha recentemente rinnovato il contratto con la città. Parte della flotta di Parigi sarà inviata lì per adeguarla agli standard britannici entro la fine dell'anno. Germania.

Bastien Cransac, Managing Director Western Europe di Lime, afferma che "la decisione della città di Parigi di ritirare i monopattini rappresenta un'eccezione in Europa. In questo contesto, siamo orgogliosi della fiducia dimostrata e rinnovata da diverse importanti città cosmopolite e internazionali, che hanno scelto di seguire la strada opposta includendo i monopattini nei loro programmi di micromobilità e decarbonizzazione dei trasporti. A partire dall'autunno, gli utenti dell'area di Lille e di Copenaghen, Londra e Germania potranno beneficiare di un maggior numero di veicoli in circolazione e di monopattini di ultima generazione perfettamente funzionanti per spostamenti semplici, veloci, affidabili ed ecologici.”

