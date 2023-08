Si porta via un parchimetro rubato in strada: prima la fuga, poi l'arresto

Ci sono criminali esperti in furti d'auto, di scooter, di biciclette o monopattini e poi c'è questo folle che a Cerignola , in provincia di Foggia, ha pensato di strappare dal marciapiede un parchimetro , caricarlo nella sua auto e poi portarselo via per rubare tutte le monete al suo interno.

Un finale inaspettato

Una colonnina, utilizzata dagli utenti della strada per pagare il parcheggio, è stata completamente sradicata dal marciapiede da un uomo che in pieno giorno e incurante dei passanti ha deciso di "dare spettacolo" consumando il furto. Dopo aver buttato a terra il parchimetro e strappato i cavi che lo ancoravano all'asfalto, lo ha poi caricato nel bagagliaio della sua automobile per portarselo via. L'intento era ovviamente quello di rubare le monete al suo interno. Grazie a dei video messi in rete dai cittadini che lo hanno ripreso, le Forze dell'Ordine sono riuscite ad individuare e rintracciare il criminale. Si tratta di un 32 enne, il quale ha però deciso poco dopo di abbandonare in strada il dispositivo e il bottino (circa 127 euro). Il folle è stato arrestato dalla Polizia dopo una breve fuga.

