Blocco dei Diesel Euro 5 in Piemonte: c'è la data ufficiale

Il giudizio di Governo e opposizioni

Il divieto era previsto dal 2025, ma si è deciso di anticipare i tempi, complice l'insistenza dell'UE sulla riduzione del tasso di inquinamento nel nostro Paese. Ovviamente, non sono mancate le prime reazioni politiche. Lato governo, la Lega ha parlato "dell'ennesima forzatura di Bruxelles sui temi green". Il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, assicura il partito, "è determinato a correggere il provvedimento che metterebbe in difficoltà centinaia di migliaia di famiglie".

Di tutt'altro avviso le considerazioni delle opposizioni. Il Pd accusa le amministrazioni piemontesi di non aver fatto niente in questi anni per incentivare l'uso del trasporto pubblico accompagnando la transizione ecologica, mentre per il Movimento 5 Stelle si tratta di un'emergenza che si poteva "arginare in tempo con una programmazione seria".

E se si utilizzasse Move-In?

L'unica "soluzione", se vogliamo definirla così, per scampare alla normativa è utilizzare Move-In, la scatola nera fornita dalla Regione Piemonte che conta i chilometri percorsi permettendo ai mezzi fuorilegge di circolare entro certi limiti. Nel caso delle auto a gasolio Euro 5, sono 9mila km l'anno (11-12mila km per i mezzi pesanti).

