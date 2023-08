Leclerc gela la Ferrari: "Rinnovo? Io ho le idee chiare, il team non so"

Leclerc sul rinnovo con Ferrari

Destano qualche preoccupazione le parole di Leclerc a riguardo, con il monegasco che ha commentato: "Magari avessi firmato quel contratto, mi sembrava un ottimo accordo! Però no, non ci sono nuovi accordi e in estate non abbiamo avuto discussioni in merito, ma a un certo punto di sicuro le avremo, al termine della stagione. Le mie intenzioni sono chiare. Quelle del team non le conosco; ma non sono nemmeno preoccupato, non è la priorità al momento". Infatti, ora la concentrazione è rivolta tutta nel chiudere al meglio l'annata: "Vogliamo solo lavorare il più possibile sulla macchina per tornare dove eravamo lo scorso anno, ovvero in lotta per la vittoria, e poi vedremo", ha concluso Leclerc.