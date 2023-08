Olanda FP1, Ferrari lontana con Leclerc: Verstappen il più veloce

ZANDVOORT - Si è conclusa la FP1 del Gran Premio d'Olanda, sessione che ha aperto il weekend di Zandvoort, il primo dopo la pausa estiva della F1: lontane le Ferrari, con Charles Leclerc che ha concluso al 16° posto mentre Robert Shwartzman, il quale ha sostituito Carlos Sainz, ha terminato 19°. Sessione in cui i tempi, chiaramente, hanno una valore relativo, ma Max Verstappen non ha comunque voluto sfigurare e ha firmato il miglior tempo in 1:11.852, precedendo Fernando Alonso e Lewis Hamilton di circa tre decimi. Appuntamento alle ore 16 con le FP2, che dovrebbero dare indicazioni sicuramente più importanti, soprattutto in ottica passo gara.