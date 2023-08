Bisarca si ribalta e fa crollare a terra le supercar che trasporta

Può sembrare una scena di un film d'azione, quelli in cui le supercar sono le protagoniste, invece purtroppo sono tutte immagini reali. Una bisarca si è ribaltata a Kent, in Inghilterra, mentre stava trasportando diverse auto di lusso nei pressi del circuito Brands Hatch.

Si porta via un parchimetro rubato in strada: prima la fuga, poi l'arresto

Un disastro costosissimo

Il sinistro è venuto sulla A20, nel tratto vicino a Farningham. Il conducente della bisarca, nonostante le lievi ferite riportate nell'incidente, ha immediatamente fatto il possibile per limitare i danni. Ovviamente è stato necessario l'intervento immediato della Polizia del Kent per gestire l'emergenza e ripristinare l'ordine lungo la strada. Alcuni video amatoriali condivisi sui social media, mostrano le diverse supercar capovolte, così come la bisarca. Le immagini fanno davvero accapponare la pelle se si pensa il valore del danno causato: si tratta di centinaia di milioni di euro, un vero e proprio disastro dal valore altissimo.

Sicilia, 40 auto rubate ritrovate in un capannone: denunciato il responsabile