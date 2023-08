Cardile: "Ferrari 2024, cambierà tutto: sarà una macchina per vincere"

ROMA - La stagione 2023 di Formula 1, nonostante sia entrata appena nella seconda metà, non è certo stata soddisfacente per la Ferrari, che si augurava di poter dare continuità alle prestazioni avute almeno nella prima parte di 2022. Invece, sono arrivati appena tre podi, tutti con Charles Leclerc, e una serie di risultati negativi. Ma da Zandvoort, dove è in corso il Gran Premio d'Olanda, il direttore tecnico Enrico Cardile ha voluto dare un segnale di speranza in vista del 2024: "Abbiamo individuato le lacune del progetto 2023 da sistemare e non ripetere - ha affermato ai microfoni di Sky Sport -. Come squadra ci sentiamo la responsabilità di mettere in pista un prodotto che sia in grado di vincere e darci la soddisfazione che inseguiamo da anni".