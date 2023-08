ZANDVOORT - A Zandvoort è tutto pronto per le qualifiche del Gran Premio d'Olanda 2023 di Formula 1, che andranno in scena questo pomeriggio. Il grande assente sarà Daniel Ricciardo, rimasto vittima di un incidente nella seconda sessione di prove libere, in cui ha riportato la frattura del polso sinistro. Al posto del pilota australiano, che ora rischia di dover saltare anche il Gran Premio d'Italia di Monza della prossima settimana, l'AlphaTauri ha deciso di mandare in pista il giovane neozelandese Liam Lawson.