F1, Verstappen pole nel GP d'Olanda. Sainz sesto, sorpresa Albon

ZANDVOORT - Max Verstappen, a bordo della sua Red Bull, centra la pole position anche davanti al pubblico di casa nel Gran Premio d'Olanda 2023 di Formula 1. Alle spalle del due volte campione del mondo si piazzano la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di George Russell. Male le Ferrari che, nonostante qualche incoraggiante segnale di ripresa rispetto alle prove libere, non vanno oltre un sesto e nono posto. Carlos Sainz scatterà in terza fila, mentre Charles Leclerc sarà in quinta a causa dell'incidente che lo ha coinvolto nel finale del Q3. Grande prestazione da parte di Alexander Albon a bordo della Williams, che conquista un'incredibile quarta posizione davanti a Fernando Alonso. Lewis Hamilton, invece, è la grande delusione di giornata vista l'esclusione in Q3.