F1, Leclerc punta il dito: "Ferrari difficile da guidare in Olanda"

ZANDVOORT - Il weekend della Ferrari sul tracciato di Zandvoort non è iniziato nel migliore dei modi e sta proseguendo anche peggio. Se Carlos Sainz non è riuscito ad andare oltre un sesto posto nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda 2023 , il compagno di squadra Charles Leclerc sarà addirittura costretto a scattare dalla nona casella . Il monegasco, infatti, paga un errore commesso nel Q3 che lo ha portato a finire contro le barriere, provocando anche a bandiera rossa e la momentanea interruzionone delle qualifiche.

Leclerc: "Non facevo cose anomale"

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, al termine della qualifica del Gran Premio d'Olanda di Formula 1, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Ho avuto il tempo di guardare l’on board, non stavo facendo una cosa fuori dal normale. La macchina è stata difficile da guidare nel weekend, è complicato capire cosa potrà fare la vettura in curva. Si passa rapidamente da ottime prestazione a punti più bassi. Io ho fatto un errore, ma questo weekend è stato davvero complicato. È sorprendente il carico che abbiamo, siamo convinti che le nostre scelte siano le migliori in base a quello che abbiamo a disposizione. Domani sarà una gara in salita, pista dove è difficile sorpassare”.