F1 GP Olanda 2023, diretta gara: dove vederla in tv e orario partenza

ZANDVOORT - La gara del Gran Premio d'Olanda chiude il quattordicesimo appuntamento della stagione di Formula 1. Alla ripresa del campionato dopo la pausa estiva, è ancora Max Verstappen a comandare: il pilota della Red Bull, infatti, partirà ancora dalla pole position. Tanti problemi, invece, per le Ferrari, con Carlos Sainz e soprattutto Charles Leclerc, protagonista anche di un incidente in qualifica, che partono indietro: l'obiettivo è rialzare la testa in gara. Il via alla gara è fissato alle ore 15:00 di domenica 27 agosto con diretta su Sky (canale 207), oltre che in streaming su Sky Go e NOW. In alternativa, TV8 proporrà la visione in chiaro in differita dalle 18:00.