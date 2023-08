Ferrari, figuraccia anche ai box: a Leclerc manca una gomma!

ZANDVOORT - Continua il weekend complicatissimo per la Ferrari nel Gran Premio d'Olanda : pronti-via e a Zandvoort per il box del Cavallino arriva un'altra, pesante, figuraccia. Appena si spengono i semafori, infatti, comincia a cadere la pioggia sul circuito olandese, e tanti piloti rientrano subito ai box per montare le intermedie: mossa giusta che coinvolge anche Charles Leclerc , se non fosse che la gomma anteriore sinistra arriva in ritardo, costringendo il monegasco a uno stop lunghissimo, di oltre 13".

Un contrattempo che, invece di permettere a Leclerc di guadagnare posizioni rispetto a chi è rimasto in pista con le gomme da asciutto, lo vede perdere le posizioni anche su Zhou e Gasly.

Ferrari di Leclerc danneggiata

Come se non bastasse, Leclerc si è ritrovato con l'ala rovinata per una bandella danneggiata dopo un contatto nelle primissime fasi, costringendo il monegasco a guidare in condizioni proibitive su una SF-23 che si è dimostrata ingestibile già in condizioni "normali". I piloti sono stati poi costretti a un secondo pit stop per rimontare le gomme da asciutto in una domenica dal meteo pazzo, con Leclerc, forse chiamato in ritardo anche in questa occasione, che è crollato fino alla 12° posizione.