Ferrari, incubo Leclerc in Olanda: ritiro. Sainz 5°, vince Verstappen

ZANDVOORT - Max Verstappen vince per la terza volta consecutiva il Gran Premio d'Olanda, quattordicesimo round del mondiale di F1. Una gara complicata per la Ferrari in un weekend da incubo, con Carlos Sainz che se la cava con un quinto posto finale, mentre Charles Leclerc è costretto al ritiro. Il monegasco, infatti, è incappato in un contatto con Oscar Piastri che ha provocato il danneggiamento del fondo della SF-23 e la conseguente, inesorabile, perdita di posizioni, fino al ritiro al giro 43. Il tutto dopo che Leclerc era stato penalizzato da un pasticcio al pit stop da parte dei meccanici Ferrari al primo giro, in una sosta necessaria per montare le intermedie per uno scroscio di pioggia arrivato subito dopo lo spegnimento dei semafori. Pioggia che è tornata prepotente negli ultimi dieci giri, con la direzione gara che espone la bandiera rossa dopo l'incidente di Zhou Guanyu. Alla ripartenza, il podio è completato da Fernando Alonso e Pierre Gasly, mentre sfuma per Sergio Perez a causa della penalità di 5" per eccesso di velocità in pitlane. Per Verstappen, inoltre, si tratta della nona vittoria consecutive: eguagliato il record di Sebastian Vettel.