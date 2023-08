Classifica piloti F1: Sainz, controsorpasso su Leclerc dopo GP Olanda

ZANDVOORT - Il Gran Premio d'Olanda segna un nuovo cambio di forze in casa Ferrari per quanto riguarda la classifica piloti di F1: infatti, Carlos Sainz torna al quinto posto effettuando il controsorpasso su Charles Leclerc. Il monegasco, infatti, è stato costretto al ritiro a causa di una SF-23 danneggiata in un contatto con Oscar Piastri, tornando da Zandvoort con zero punti. Da segnalare, poi, come Fernando Alonso sia stato in grado di guadagnare sette punti nei confronti di Sergio Perez: lo spagnolo ha chiuso al secondo posto, mentre il messicano è finito giù dal podio per una penalità.