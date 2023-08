Ferrari, Vasseur difende Leclerc nel disastro Olanda: Deciso tardi ma bene

ZANDVOORT - Il Gran Premio d'Olanda ha visto la Ferrari faticare per tutto il weekend, fino al pasticcio in gara quando, al termine del primo giro, ai box mancava una gomma per il pitstop anticipato di Charles Leclerc, resosi necessario per lo scroscio improvviso di pioggia sul circuito di Zandvoort. Una decisione repentina arrivata più dal lato del pilota che da parte del muretto, ma non per questo sbagliata. Anzi, intervistato da Sky Sport, Frederic Vasseur ci ha tenuto a sottolineare la bontà della mossa di Leclerc: "È stata una decisione un po’ tardiva, ma anche così è andata bene: abbiamo perso dieci secondi, ma abbiamo comunque guadagnato rispetto al rimanere in pista con le gomme da asciutto. È stata una decisione giusta". Per Leclerc è arrivato anche il ritiro a causa del fondo che si è danneggiato per un contatto con Piastri: "Aspettavamo una bandiera rossa per sistemare tutto, ma non è arrivata e alla fine era meglio fermarsi", ha sottolineato Vasseur, spiegando così perché il ritiro è arrivato solo al giro 43 quando il contatto è avvenuto nelle primissime fasi di gara.