Ferrari, Sainz 5° in Olanda: “Abbiamo massimizzato il risultato”

ZANDVOORT - Carlos Sainz è soddisfatto dopo il quinto posto nel Gran Premio d'Olanda , arrivato al termine di un weekend da incubo per la Ferrari e in una gara condizionata dai continui cambi di meteo, con improvvisi scrosci d'acqua. " Di sicuro abbiamo massimizzato il risultato - ha esordito lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport F1 -. Abbiamo fatto tutta la gara contro piloti che per tutto il weekend sono stati più veloci. Con le condizioni miste di inizio gara abbiamo fatto la differenza e abbiamo preso una buona posizione. La lotta per il podio, in termini di passo, era lontanissima".

Ferrari, Sainz e le speranze per Monza

Un quinto posto reso ancora più complicato da raggiungere nel finale, alla ripartenza dopo la bandiera rossa; infatti, Sainz ha spiegato: "Non avevamo più gomme per l’ultimo stint, abbiamo dovuto utilizzare delle intermedie che erano molto usurate perché le avevamo utilizzate in qualifica, quindi sapevamo che sarebbe stata dura. Aver tenuto dietro Hamilton in queste condizioni è stato un buon risultato". La prossima settimana arriva l'appuntamento di Monza, in vista del quale Sainz è fiducioso: "Sono ottimista, dopo la performance di Spa, perché Monza dovrebbe andare verso quella direzione. In circuiti come questo, invece, soffriremo, ma la prossima settimana mi aspetto cose migliori".