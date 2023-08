F1, diretta tv GP Italia 2023: orari e programmazione

ROMA – Archiviata la gara corsa in Olanda e vinta dal padrone di casa Max Verstappen, la Formula 1 non si ferma e torna subito in pista per il Gran Premio d’Italia 2023. Il due volte campione del mondo ha intenzione di allungare ulteriormente in testa alla graduatoria, mentre le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz sperano di portare a casa almeno un podio davanti al pubblico amico. Si comincia venerdì 1 settembre alle ore 14:00 con la prima sessione di prove libere, mentre alle 17:00 ci sarà la seconda sessione di libere. Nella giornata di sabato 2 settembre alle ore 13:00 spazio alla terza sessione di prove libere, mentre in seguito, alle 16:00, in pista per le qualifiche. Domenica 3 settembre l’atteso appuntamento con la gara alle ore 15:00.