F1, Hamilton e il rimpianto in Olanda: “Potevamo sfidare i primi due…”

ROMA - Lewis Hamilton continua a far registrare passi in avanti con la sua Mercedes, come dimostrato anche durante il Gran Premio d'Olanda 2023 di Formula 1. Il sette volte campione del mondo, però, ha pagato alcune scelte strategiche sbagliate che non gli hanno permesso di andare oltre un sesto posto. Con ogni probabilità, in caso di migliori scelte del team, il pilota britannico avrebbe lottare per il podio insieme a Max Verstappen e, soprattutto, a Fernando Alonso e Pierre Gasly.