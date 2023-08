Folle gesto a Napoli: ragazzo sopra l'auto mentre va a 130 km/h

Napoli è stata protagonista di un grottesco evento: un ragazzo, di cui non si conosce l'età, è salito sul tettuccio di un'auto, precisamente una Ford Focus, e ci si è sdraiato sopra mentre questa sfrecciava a 130 km/h. Un atteggiamento davvero irresponsabile e maturo, che avrebbe potuto minacciare la sua vita in primis, ma anche provocare un incidente. Le ragioni potrebbero ricondursi ad una sfida, e con molta probabilità il giovane voleva solo acquistare notorietà.

Una sfida inaccettabile

La scena è stata ripresa con uno smartphone e poi è arrivata al parlamentare Francesco Emilio Borrelli, il quale in merito alla questione si è così espresso: "Trovo sconcertante il video che mi è stato inviato che, come affermato da chi lo ha segnalato, sarebbe stato realizzato ad Agnano dove un gruppo di ragazzi a bordo di auto potenti si sfidano in una challenge percorrendo a 130 km/h, legati al tetto della vettura, le strade del quartiere. Il tutto poi prontamente ripreso dagli stessi protagonisti e postato sui social per farsi vanto di questa ennesima sfida dell’idiozia e dell’irresponsabilità."

"E’ davvero preoccupante assistere a questa folle escalation tra i giovani sempre più attratti da sfide estreme e senza senso, per un pugno di like o per pochi secondi di visibilità sui social. Una deriva sulla quale bisogna intervenire tempestivamente, prima di contare nuove morti senza un perché nelle nostre strade”, conclude alla fine.

