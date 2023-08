Ferrari, a Monza nuovo look: il giallo Modena di Enzo e il logo storico

ROMA - La Ferrari , dopo il disastroso weekend del Gran Premio d'Olanda , si prepara alla gara di casa sulla pista di Monza, che ospiterà il Gran Premio d'Italia di Formula 1 . Charles Leclerc è reduce da un ritiro, mentre Carlos Sainz arriva dal quinto posto di Zandvoort ed hanno una grande voglia di riscatto davanti alla marea rossa, che sarà sulle tribune dell'Autodromo di Monza per sostenere la scuderia di Maranello. L'obiettivo podio non è impossibile e i due piloti della Rossa faranno di tutto per centrarlo.

Ferrari, a Monza con un nuovo look

La Ferrari, in occasione del Gran Premio d'Italia 2023 di Formula 1 previsto sul tracciato di Monza in questo fine settimana, ha deciso di rifarsi il look. I due piloti Carlos Sainz e Charles Leclerc, infatti, pochi minuti fa hanno indossato delle nuove tute che, oltre al classico Rosso Ferrari, sfoggiano anche il Giallo Modena di Enzo Ferrari e lo storico logo del Cavallino Rampante. La scuderia di Maranello, dunque, vuole cercare di fare le cose in grande fuori dalla pista per un evento così speciale, nella speranza di portare a casa risultati importanti anche in pista.