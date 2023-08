F1, AlphaTauri: “Ricciardo out un mese”. Confermato Lawson come sostituto

ROMA - L'AlphaTauri farà ancora affidamento su Liam Lawson per i prossimi appuntamenti di F1, in seguito all'infortunio di Daniel Ricciardo nel GP d'Olanda, che ha segnato il debutto del giovane neozelandese. La scuderia di Faenza, infatti, ha rilasciato un comunicato nel quale si legge: "Siamo contenti che l'operazione di Daniel sia andata bene e che ora ha iniziato il recupero. Speriamo di vederlo presto di nuovo in pista ma, fino a quando non sarà pienamente recuperato, confermiamo che Liam, il quale ha fatto un bel lavoro in condizioni difficili a Zandvoort, continuerà a guidare al fianco di Yuki, a partire dalla nostra gara di casa a Monza questo weekend".