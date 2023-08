F1, Ralf Schumacher sicuro: “Perez via da Red Bull, sceglie Verstappen”

ROMA – La Red Bull sta mostrando due facce nel corso di questa stagione di Formula 1 . Se da una parte il due volte campione del mondo Max Verstappen continua a dominare incontrastato e si avvicina a grandi passi verso il suo terzo titolo, dall’altra parte del box c’è un Sergio Perez che non riesce neanche ad avvicinarsi ai risultati del compagno. Una situazione che potrebbe anche portare all’addio del messicano, come sostenuto soprattutto dall’ex pilota ed attuale opinionista in Germania Ralf Schumacher , fratello di Michael.

Schumacher: “Verstappen sceglierà il compagno”

“Penso che ci siano già degli accordi per la separazione tra Sergio Perez e la Red Bull al termine di questa stagione, i suoi giorni nel team sono contanti. Credo che alla fine Verstappen farà come mio fratello, ovvero sarà lui a scegliere il suo prossimo compagno di squadra. La Red Bull cercherà di assecondarlo in tutto”. Queste le dichiarazioni dell’ex pilota Ralf Schumacher rilasciate a Sky Germania in merito al possibile addio alla Red Bull di Sergio Perez.