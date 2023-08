Ferrari, Vigna snobba Hamilton: “Lavoro fantastico di Leclerc e Sainz”

ROMA - Nella settimana del Gran Premio d'Italia 2023 di Formula 1 , la Ferrari vuole fare le cose nel miglior modo possibile nella speranza di regalare ai propri tifosi una bella soddisfazione nella gara di casa. I due piloti della Rossa Charles Leclerc e Carlos Sainz sono reduci dalle notevoli difficoltà riscontrati nella corsa in Olanda, ma ora hanno intenzione di dare il massimo in pista per conquistare il podio. La vittoria è davvero difficile visto lo strapotere di Max Verstappen , ma sognare è lecito.

Vigna: "Priorità macchina"

"Abbiamo con noi piloti importanti come Charles Leclerc e Carlos Sainz, che stanno facendo un lavoro fantastico. Sono amici, ma anche in competizione tra loro. In questo momento la nostra principale priorità è avere una macchina più competitiva. Finora abbiamo la macchina più veloce per noi, ma non la migliore in pista". Queste le dichiarazioni che il CEO della Ferrari, Benedetto Vigna, ha rilasciato nel corso di un'intervista alla CNBC parlando delle voci che continuano ad accostare Lewis Hamilton alla Rossa.