Ladro romantico: ruba auto ai neo sposi, poi si dispiace e la riconsegna

Il biglietto

La coppia aveva lasciato l'utilitaria parcheggiata nella struttura che li aveva ospitati per la prima notte. Tornati a riprenderla, i due si erano accorti che era sparita. I novelli sposi hanno subito sporto denuncia, tanto che lei, di nome Rosalba, aveva lanciato un appello proprio a Foggia Today, riferendosi al vestito che avrebbe voluto riavere con sé, “era proprio bello. Mi dispiacerebbe davvero tanto non rivederlo più. Aiutatemi a ritrovarlo”, dice, per poi parlare del furto: “siamo rimasti scioccati. Abbiamo passato una bellissima giornata, e poi, il giorno dopo, non trovare più la macchina è stato un trauma”.

Forse al ladro sarà arrivato il messaggio della donna, gli si sarà stretto il cuore e avrà riflettuto su quanto fatto. Alla fine, tutto si è concluso nel migliore dei modi. Questa mattina, l'auto è stata ritrovata con i vestiti all'interno in via Zara, con il sopracitato biglietto. Tutto è bene quel che finisce... bene!

