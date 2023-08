Vasseur ricorda Enzo Ferrari: "Gli chiederei se è orgoglioso del team"

ROMA - Cresce l'attesa per il Gran Premio d'Italia 2023 di Formula 1, che andrà in scena questo fine settimana sul tracciato di Monza. Tutti i tifosi della Ferrari che saranno presente sugli spalti sperano in una grande prestazione da parte di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che andranno a caccia del podio. La superiorità di Max Verstappen lascia ben poche possibilità di vittoria, non soltanto alla Rossa, ma a tutto il resto della compagnia. Ad ogni modo la Ferrari potrebbe quantomeno provare a centrare la pole position, per mettersi in una posizione di vantaggio in ottica lotta per il podio.