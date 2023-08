Allarme carburanti, non c'è tregua: benzina sale al self, ora a1,955 euro

Il caro carburanti non dà tregua. Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da alti e bassi e nel frattempo il Governo Meloni cerca di capire se introdurre un bonus benzina. Intanto, attraverso i dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit ed elaborati, come sempre, da Quotidiano Energia, si rileva che la benzina, seppur di poco, è salita, arrivando, in modalità self service, 1,955 euro al litro, contro i precedenti 1,952, con i diversi marchi compresi tra 1,950 e 1,972 euro al litro (no logo 1,946).