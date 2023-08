F1 Mercedes, Wolff esalta Mick Schumacher: “Merita un posto in griglia”

ROMA - Mick Schumacher merita di tornare a competere nella griglia di F1: è quanto sostiene Toto Wolff parlando del pilota tedesco, attualmente terzo pilota della Mercedes. Un "passo indietro" rispetto alle stagioni precedenti dove occupava un sedile da titolare alla Haas, prima di essere scaricato dalla scuderia statunitense a causa di risultati ritenuti non all'altezza anche per qualche incidente di troppo. Una situazione che Wolff ha commentato così: "Quando non ti senti in fiducia sulla macchina per un lungo periodo, ti metti sempre più pressione e rendi peggio, e penso che sia quello che è successo nel suo periodo alla Haas".