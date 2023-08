Mercedes, Hamilton rinnova fino al 2025: “La nostra storia non è finita”

ROMA - Lewis Hamilton rimarrà alla guida della Mercedes almeno per altre due stagioni: il pilota britannico, infatti, ha firmato il rinnovo con la scuderia di Brackley fino al termine del 2025 , mettendo fine alle numerose speculazioni emerse negli scorsi mesi, dove si parlava anche di un possibile cambio di colori per il sette volte campione del mondo. "Ogni giorno sogniamo di essere i migliori, e abbiamo dedicato l'ultimo decennio a inseguire quell'obiettivo. Diventare i migliori non succede all'improvviso, richiede impegno, lavoro duro e dedizione, ed è un onore essere entrati nella storia con questo team incredibile - ha dichiarato Hamilton tramite il comunicato rilasciato a ridosso del Gran Premio d'Italia -. Non siamo mai stati così affamati di vittorie. Abbiamo imparato da ogni successo ma anche da ogni fallimento. Continuiamo a inseguire i nostri sogni e a lottare qualunque sia la sfida, e vinceremo ancora. Sono grato a questo team che mi ha supportato dentro e fuori la pista. La nostra storia non è finita, siamo determinati a inseguire ancora più risultati e non ci fermeremo fino a quando non lo faremo ".

Mercedes, confermato Russell al fianco di Hamilton

Contestualmente al rinnovo di Hamilton è arrivato anche quello di George Russell, confermato anche lui fino al 2025. Il classe '98, che ha iniziato il proprio legame con Mercedes nel 2017 passando anche per l'esperienza in Williams, ha commentato: "Mi sento a casa. Da quando sono arrivato ho cercato di ripagare la fiducia che Toto Wolff e la Mercedes hanno riposto in me. Negli ultimi 18 mesi abbiamo fatto sostanziali passi avanti, e come squadra stiamo diventando più forti. Non vedo l'ora di continuare ad aiutare il team a continuare su questa strada per il 2024 e il 2025 per tornare davanti in griglia".

Soddisfatto Toto Wolff, che non solo ha sottolineato l'importanza del legame con Hamilton ("una delle più forti della storia"), ma ha anche ribadito il valore dei propri piloti: "Decidere di continuare con l'attuale line-up è stato molto semplice. Abbiamo la coppia più forte della griglia ed entrambi i piloti giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo. La forza e la stabilità che mettono a disposizione sarà la chiave per costruire le fondamenta dei nostri futuri successi".