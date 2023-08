Guida la Lamborghini fino al mare e si arena sulla sabbia

Sentiamo spesso storie esilaranti che riguardano qualche supercar. Questa volta, la notizia arriva da lontano. Siamo in Carolina del Nord e qui un giovane un po' troppo ottimista ha deciso di testare la sua Lamborghini Huracàn di colore giallo . Come? Portandola quasi in riva al mare . Il problema è che la supercar, dopo un po' di metri, si è completamente arenata sulla sabbia , finendo la passeggiata.

Lamborghini completamente arenata

Gli ci è voluto un po’ per capire che da solo non sarebbe mai riuscito togliersi da quella situazione. È stato anche postato un video su YouTube, dove si vede come la Huracàn sia letteralmente affondata nella sabbia. È stato quindi necessario chiamare un carroattrezzi per poterla rimuovere. La supercar è stata così attaccata con un gancio al pick-up arrivato in soccorso ed è stata fatta riemergere dalla sabbia. E chi ha assistito alla scena? A quanto pare nessuno ha tentato di dare una mano al giovane automobilista. Chissà che il suo comportamento (portare un’auto fino a pochi metri dal mare è un atteggiamento un po’ spocchioso) non abbia infastidito i presenti.

La scenetta, però, non è finita qui. Nel tentativo di liberare la Lamborghini, è stato il pick-up a finire tra le sabbie: sono servite quindi diverse manovre prima che entrambe le vetture potessero dirsi definitivamente libere.

