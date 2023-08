Verona, dà fuoco a un'auto in sosta: "Quel posto è mio"

Possibile litigare per un parcheggio? Eccome se lo è. Di certo, è difficile aspettarsi che la lite possa finire con un incendio, come è accaduto a Verona . Qui un uomo , preso una rabbia incontrollata, ha dato fuoco a una vettura perché parcheggiata nello spazio in cui lui era solito lasciare la sua . E dopo una serie di minacce verbali, ha deciso di passare ai fatti. Ecco cosa è successo.

Identificato dai carabinieri

È accaduto nella serata del 29 agosto. Un automobilista ha parcheggiato la sua vettura in via Amatore Sciesa, “Non puoi parcheggiare qui” gli è stato subito detto da un altro uomo, senza apparente motivo se non che quel posto “era il suo”. L’automobilista, ovviamente, non ha fatto caso alle proteste e ha lasciato la vettura parcheggiata. L’altro, allora, preso da un’ira improvvisa decide di incendiare l’auto per vendicarsi del posto “rubato”. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco, per domare l’incendio, e i carabinieri che hanno cominciato a indagare e in poco tempo hanno individuato l’autore del fatto.

