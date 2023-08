F1 Leclerc, carica Ferrari: “Imprevedibile, ma a Monza per il podio”

ROMA - Il mondiale di F1 è giunto all'attesissimo weekend del Gran Premio d'Italia, in cui la Ferrari spera di ottenere un risultato importante davanti al proprio pubblico. Charles Leclerc ha parlato nella consueta conferenza stampa che precede il weekend di Monza, dichiarando: "Si tratta di una gara molto speciale e diversa rispetto alle altre. Per noi piloti e per il team rappresenta una settimana impegnativa e stimolante". Una pista su cui il monegasco ha anche ottenuto una vittoria nel 2019, risalendo sul podio anche nella scorsa edizione.