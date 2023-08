Ferrari, Sainz e il sogno Monza: Con questi colori è opportunità speciale

ROMA - È arrivato il momento dell'atteso Gran Premio d'Italia di Formula 1 , con l'Autodromo di Monza pronto a colorarsi di rosso Ferrari . Elementi che non possono lasciare indifferenti, e infatti anche Carlos Sainz in conferenza ha dichiarato: "Correre qui è sempre un’emozione. La pressione, ovviamente, c'è, soprattutto prima delle qualifiche e della gara, ma in momenti specifici, ad esempio prima di salire in macchina. Ma per il resto, è una forte emozione che condividi con tutti i tifosi: diventare un pilota di F1 e correre con la Ferrari a Monza è un’opportunità speciale, un momento in cui realizzi un sogno. Ricorderò questi fine settimana anche quando avrò 70 anni ".

Ferrari, Sainz: "Podio? Niente pronostici"

Dalle emozioni sugli spalti alla realtà della pista: la Ferrari vive una stagione complicata, e il morale non è altissimo dopo la debacle di Zandvoort, in cui proprio Sainz ha rappresentato l'elemento più positivo, terminando al quinto posto. A Monza dovrebbe andare meglio, ma sbilanciarsi è complicato: "Non faccio pronostici perché quest’anno tutto è mutevole e ci sono tante macchine in un decimo: se è a tuo favore sei sul podio, altrimenti sei fuori dalla top 10. Speriamo di andare più simili a Spa che a Zandvoort, ma tutto sta cambiando molto per tutti, anche per Aston Martin, McLaren e Mercedes: ci sono circuiti in cui vanno meglio e altri in cui vanno meno bene. Il podio? Lo scorso avevamo il ritmo per arrivarci. È un circuito con cui ho un buon feeling e su cui sono sempre andato veloce; vedremo come sarà la macchina e sarà il momento di salire sul podio".