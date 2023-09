Rinviato al 2025 lo stop alla circolazione degli Euro 5 in Piemonte

Piemonte, le parole di Cirio e Marnati

"Il Governo - come spiegano il presidente Alberto Cirio e l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati - ha aperto alla possibilità di rivalutare le misure messe in campo e di procedere ad un’analisi tecnica che prenda in considerazione l’impatto effettivo di azioni alternative. Si tratta di un passaggio di estrema importanza, perché ci dà la possibilità di mettere sul tavolo e valorizzare tutte le iniziative attuate dal 2021 ad oggi che, allora, non erano né conosciute né tanto meno previste. Ad esempio, in questi due anni sono stati rottamanti 704 autobus inquinanti e la quota di emissioni è stata ridotta notevolmente grazie agli interventi del bonus 110 per cento. Lo scopo del Governo è individuare possibili soluzioni tecniche che rispettino le indicazioni di Bruxelles, tutelando l’ambiente e la salute dei piemontesi e scongiurando però il blocco dei Diesel Euro 5. Tutto questo in base a dati scientifici degli scenari predisposti da Arpa".

