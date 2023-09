Benzina e diesel: al momento nessun aumento dei prezzi

La situazione

Iniziamo subito con la benzina che, in modalità self service, rimane ferma a 1,957 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,951 e 1,973 euro/litro (no logo 1,949). Al servito, il prezzo medio praticato resta a 2,094 euro/litro. Passiamo al diesel, sempre in modalità fai da te, che si attesta a 1,862 euro/litro (1,861 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,856 e 1,883 euro/litro (no logo 1,855). Al servito, invece, è 2,001 euro/litro (contro 2,000), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,939 e 2,059 euro/litro (no logo 1,909). Concludiamo con il Gpl, che si attesta fra lo 0,710 e lo 0,733 euro/litro (no logo 0,694) e il metano, che oscilla fra i 1,393 e 1,459 (no logo 1,399).

