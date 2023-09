La Ferrari ancora avanti a Monza: FP3, è Verstappen che insegue Sainz

MONZA - Ferrari ancora protagonista nel weekend del Gran Premio d'Italia di F1. Carlos Sainz, infatti, fa segnare il miglior tempo anche nelle FP3, ultima sessione prima delle qualifiche: lo spagnolo chiude in 1:20.912 con 86 millesimi di vantaggio su Max Verstappen, facendo sognare i tifosi della Rossa almeno sul giro secco. Infatti, la Red Bull appare ancora in totale controllo sul passo gara. In una sessione in cui tutte le scuderie hanno lavorato su aspetti molto diversi, come accade solitamente nelle libere, Charles Leclerc chiude con il quarto tempo, a mezzo secondo dal compagno di squadra e appena dietro a Lewis Hamilton.