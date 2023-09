Monza, Ferrari sotto investigazione: che è successo e che rischia

MONZA - Anche il Gran Premio d'Italia potrebbe prendere una brutta piega per la Ferrari. Sia Charles Leclerc che Carlos Sainz, infatti, sono finiti sotto investigazione per non aver rispettato il tempo minimo per il giro in uscita durante la prima fase di qualifica sul circuito di Monza. Ma cosa significa? Nelle qualifiche del GP d'Italia, è stato introdotto un tempo massimo da rispettare per i giri in uscita. Una decisione presa per motivi di sicurezza, in modo da evitare traffico e quindi incidenti causati dal rallentamento dei piloti che non vogliono dare la scia ai rivali in pista.