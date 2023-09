Ferrari, a Sainz non basta la pole: "Tutto per trionfare a Monza"

MONZA - Carlos Sainz partirà davanti a tutti nel Gran Premio d'Italia, quattordicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Un sabato da sogno per lo spagnolo della Ferrari, autore del miglior tempo prima nelle terze libere e poi in qualifica, nel momento decisivo. "E' stata una qualifica molto intensa, specialmente nel Q3 - le sue parole subito dopo la conquista della pole position -. All'ultimo giro sapevo di avere del margine per ottenere la pole, alla fine è andata come volevo".